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تجهيز 8 آلاف مسجد و217 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالبحيرة

07:42 م الخميس 29 مايو 2025

مسجد التوبة

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة، تجهيز 217 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى موزعة على مستوى المحافظة، تتصدرها ساحة مسجد التوبة بمدينة دمنهور، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين.

وقال الشيخ عبد المجيد الرمادي، وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تخصيص إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، بإجمالي 434 إمامًا، تحسبًا لأي طوارئ.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير الأجواء الروحانية والتنظيمية داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

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