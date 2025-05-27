محامٍ مزيف.. خريج سياحة وفنادق ينشئ مؤسسة محاماة ويُبتز نقيبًا سابقًا

الدقهلية-رامي محمود:

في واقعة غريبة شهدها مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، لجأ شخص خريج سياحة وفنادق إلى إنشاء مؤسسة محاماة وإدعاء العمل بالمحاماة، وحرر له عدد من الأشخاص توكيلات قضائية للتعامل أمام المحاكم المختلفة، ليصل الأمر إلى قيامه بابتزاز نقيب محامين طلخا ونبروه السابق وتهديده، وباستبيان الأجهزة الأمنية الأمر تبين صحة ما ورد فى البلاغ المحرر ضده وحبسه.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ حرره أشرف شكري، المحامي ونقيب محامين طلخا ونبروه الأسبق، ضد شخص يدعى "ع.م.م"، يدعي امتلاكه مؤسسة محامي تحت اسم "القربة للمحاماة"، وإيهامه أصحاب القضايا بعمله فى مهنة المحاماة مستغلا وجود عدد من أشقائه يعملون بمهنة المحاماة.

وكشف البلاغ الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، قيام المشكو فى حقه بإمداد المتقاضين بياناته الشخصية لعمل توكيلات باسمه كمحامي ضمن عدد من المحامين العاملين لديه بالمؤسسة التي انشأها.

وأوضح البلاغ قيام المشكو فى حقه بنشر بوستات عبر صفحات التواصل الإجتماعي تؤكد أنه يعمل بالمحاماة ولديه من القدرات المهنية ما يفوق اي محامي مما يجعل البسطاء يلجأون إليه بمقابل مادي ثم يقوم باستخدام أسماء عدد من المحامين بالمؤسسة التي انشأها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يستخدمه في الترويج لنفسه عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإساءة لنقيب محامين طلخا ونبروه السابق.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحرير فيش وتشبيه وإرفاق صحيفة حالة جنائية بسوابقه.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال حرز الهاتفين المحمولين المضبوطات بحوزة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وتفريغ محتواه .