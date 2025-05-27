تخفيضات 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الطور

جنوب سيناء – رضا السيد :

افتتح اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، رابع فعاليات أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة بمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ضمن المرحلة الثانية لإقامة هذه الأسواق، وذلك بحضور على حمادة، رئيس مدينة الطور، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء.

وحرص السكرتير العام، على تفقد معروضات السوق، وأكد على ضرورة مد السوق لعدة أيام، مع متابعة تخفيض السلع.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة الطور، إن الوحدة المحلية تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتجار الجملة لتقديم عروض وتخفيضات على الخضروات والفاكهة كل يوم جمعة، مساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إنه جرى إقامة السوق بمنطقة حيوية بحي الدبش بجوار دلتا ماركت لتحقيق أعلى استفادة منه، مشيرًا إلى أنه جرى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الحرة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أحد شركات القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى مشاركة العديد من تجار الجملة والتجزئة في السوق.

وأضاف وكيل الوزارة، أن السوق يتضمن سلع غذائية مختلفة "زيت، سكر، سمن، أرز، مكرونة، جميع أنواع البقوليات" إضافة إلى الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدات ومصنعات لحوم، وأسماك بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%.

وأوضح أن هذا السوق يعد الرابع على مستوى المحافظة عقب افتتاح أسواق بمدن شرم الشيخ ورأس سدر ودهب، ومن المقرر أن يجري افتتاح السوق بمدينة نويبع خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بتخفيضات للمواطنين، على أن يجري تنظيم السوق بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد أن المحافظة تعمل على إتاحة أماكن لتخصيصها منافذ للسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبشكل دائم، والدفع بسيارة متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والبيض.