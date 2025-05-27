جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل دواجن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار ببنها بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المجني عليه ببيع الدواجن بسعر أقل منه، فافتعل معه مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري على المجني عليه والتسبب في وفاته أمام محل عمله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا م م"، 32 سنة، صاحب محل دواجن، مقيم كفر الجزار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في يوم 25 / 2 / 2025، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، ظناً منه أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "فرد خرطوش"، مذخر بطلقة من ذات العيار، وتوجه لمحل عمله الذي أيقن سلفا تواجده به، مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، استقر برأسه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وتستمع المحكمة لشهادة الشهود الذين أكدوا أمام تحقيقات النيابة العامة، بسابقة نشوب خلاف بين المتهم والمجني عليه منذ أيام سابقة علي الواقعة، مهددا إياه بالإيذاء لإصرار الثاني علي بيع لحوم الدواجن بالسعر الرسمي، مكتفيا بهامش ربح مرضي، إلى أن احتكما للشاهد لشيخ البلد لحل الخلف، إلا أن المتهم لم يرتض ذلك، فحضر بتاريخ الواقعة لمحل عمل المجني عليه الملاصق لمكان تواجدهم حينها، واشتبك معه حتى أطلق صوبه عيار من سلاح ناري حوزته استقرت برأس المجني عليه ولاذ المتهم بالفرار.