قرار عاجل من محافظ البحيرة بخصوص امتحان "الفرانكو آراب"

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إحالة المسؤولين عن خطأ ترجمة امتحان متعدد التخصصات لغات للتحقيق الفوري، لوجود خطأ في ترجمة إحدى الجمل بورقة امتحانية لمادة "متعدد التخصصات لغات" للصف الثالث الابتدائي المترجم لمدارس اللغات بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

وتبين أن الامتحان المتداول ترجم عن طريق موجه أول مادة العلوم لغات بإدارة بندر دمنهور، ووزع على (5) مدارس رسمية لغات، و (2) مدرسة خاصة لغات.

وأحيل المختصين بالترجمة بإدارة بندر دمنهور التعليمية للتحقيق، وجار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم لضبط العملية الامتحانية وحفظ حقوق الطلاب.

وأشار بيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة أن الامتحانات تعد بنموذجين: أحدهما باللغة العربية، والآخر مترجم إلى اللغة الإنجليزية، وثبت أن الخطأ الوارد اقتصر على جملة واحدة في الورقة المترجمة بتلك المدارس فقط، بينما باقي نماذج الامتحان كانت خالية من أية أخطاء، سواء على مستوى الإدارة أو باقي مدارس المحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة، حرصها الكامل على الشفافية والتعامل الجاد مع أية ملاحظات ترد من أولياء الأمور، وحرصها على ضمان جودة العملية التعليمية وسلامة الامتحانات بمختلف مدارس المحافظة.

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