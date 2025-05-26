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تعليم البحيرة تحقق في امتحان "فرانكو آراب" لطلاب الصف الثالث الابتدائي

02:52 م الإثنين 26 مايو 2025

طلاب الصف الثالث الابتدائي

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البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لورقة أسئلة امتحان متعدد التخصصات للصف الثالث الإبتدائي، لمدارس اللغات، تحوي سؤالًا مكتوبًا بطريقة الفرانكو آراب.

وكان مضمون السؤال الذي أثار الجدل، اختيار من متعدد حول أقدم مستشفى بنيت في مصر.

وصرح مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أن وكيل وزارة التربية والتعليم يعقد اجتماعا اليوم الاثنين، مع موجه عام المادة، للمراجعة والتحقيق في ورقة الأسئلة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة صحة الواقعة.

الصف الثالث الابتدائي

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الصف الثالث الابتدائي الفرانكو آراب مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة
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