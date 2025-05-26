رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد لجان أسيوط -صور

أسيوط- محمود عجمي،:

استقبل محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة ميدانية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وشملت الجولة التفقدية لجنة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، وأطلع عبد الحكم على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتبادل الحديث مع عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى التزام المدارس بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الوزارية.

وأكد رئيس الامتحانات خلال الزيارة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على أهمية توفير بيئة مناسبة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وفي ختام جولته، أعرب عبد الحكم عن تقديره لجهود مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مثمنًا الدور الفعال الذي يقوم به وكيل الوزارة محمد إبراهيم دسوقي في ضمان انضباط العملية التعليمية وتنفيذ التعليمات الوزارية بدقة.