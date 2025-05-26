توريد 153 ألف طن قمح إلى صوامع وشون أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 بجميع مراكز ونقاط التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة، حتى نهاية الموسم المحددة في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ 153 ألفًا و857 طنًا و602 كجم.

وأوضح المحافظ، أن عمليات التوريد تمت بتنسيق كامل بين مديريتي الزراعة والتموين، حيث تم توريد 44 ألفًا و45 طنًا و763 كجم للبنك الزراعي المصري، و67 ألفًا و389 طنًا و371 كجم لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إلى جانب 41 ألفًا و485 طنًا و386 كجم إلى شون الشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، و937 طنًا و82 كجم لصالح إنتاج التقاوي.

وأشار أبو النصر، إلى أن المحافظة أنهت بالكامل حصاد المساحات المزروعة بالقمح لهذا الموسم، والتي بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية لدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع لحظيًا عمليات التوريد، وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه عملية الاستلام، لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة. كما وجّه الشكر للمزارعين الملتزمين بعملية التوريد، داعيًا باقي المزارعين إلى سرعة التوريد للاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة، وعدم نقل القمح خارج نطاق المحافظة دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وفي سياق متصل، خصصت محافظة أسيوط عدة قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن عمليات التوريد، من بينها الخط الساخن لغرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية عبر الرقم (114)، وأرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670)، بالإضافة إلى رقم (01066628906) لتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر تطبيقي "واتساب" و"تليجرام"، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، والبوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg.