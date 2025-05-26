الفيوم – حسين فتحى:

أنقذ أطباء قسم الجراحة بمستشفى الفيوم العام حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر سقوطه على فرع شجرة اخترق منطقة الكيس الصفني الواقعة أسفل الجهاز التناسلي الذكري.

وقال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، إن فريق الاستقبال فوجئ بوصول الطفل "محمود علي محمد"، المقيم بإحدى قرى مركز أبشواي، داخل سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، وبرفقة اثنين من المسعفين، حيث كان يعاني من آلام شديدة أسفل العضو الذكري.

على الفور، تم إجراء الفحوصات والتحاليل والإشاعات اللازمة، والتي كشفت وجود فرع شجرة اخترق منطقة الكيس الصفني بعمق 6 سنتيمترات، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

نُقل الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث نجح فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد أبو النور، أخصائي الجراحة، وبمشاركة كل من الدكتور علاء سيد، والدكتورة مريم رجب، وطبيب التخدير الدكتور أسامة جمال، وفريق التمريض بقيادة أحمد عبد الله، في استخراج فرع الشجرة الذي اخترق الكيس الصفني والمنطقة الأربية.

استغرقت العملية نحو 90 دقيقة، وتم خلالها الحفاظ الكامل على أنسجة الخصيتين، والشرايين، والأوردة المحيطة، دون أي مضاعفات تهدد حياة الطفل.

وأوضح مدير المستشفى أن الطفل كان يلهو بالقرب من الحقول المجاورة لمنزله، عندما سقط بشكل عمودي على فرع شجرة، ما أدى إلى هذه الإصابة البالغة، مؤكداً أن حالته الصحية الآن مستقرة، ويخضع للمتابعة الدقيقة داخل المستشفى.