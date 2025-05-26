إعلان

جراحة دقيقة لاستخراج فرع شجرة اخترق منطقة حساسة بجسد طفل في الفيوم

10:59 ص الإثنين 26 مايو 2025

فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام أثناء استخراج فر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحى:

أنقذ أطباء قسم الجراحة بمستشفى الفيوم العام حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر سقوطه على فرع شجرة اخترق منطقة الكيس الصفني الواقعة أسفل الجهاز التناسلي الذكري.

وقال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، إن فريق الاستقبال فوجئ بوصول الطفل "محمود علي محمد"، المقيم بإحدى قرى مركز أبشواي، داخل سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، وبرفقة اثنين من المسعفين، حيث كان يعاني من آلام شديدة أسفل العضو الذكري.

على الفور، تم إجراء الفحوصات والتحاليل والإشاعات اللازمة، والتي كشفت وجود فرع شجرة اخترق منطقة الكيس الصفني بعمق 6 سنتيمترات، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

نُقل الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث نجح فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد أبو النور، أخصائي الجراحة، وبمشاركة كل من الدكتور علاء سيد، والدكتورة مريم رجب، وطبيب التخدير الدكتور أسامة جمال، وفريق التمريض بقيادة أحمد عبد الله، في استخراج فرع الشجرة الذي اخترق الكيس الصفني والمنطقة الأربية.

استغرقت العملية نحو 90 دقيقة، وتم خلالها الحفاظ الكامل على أنسجة الخصيتين، والشرايين، والأوردة المحيطة، دون أي مضاعفات تهدد حياة الطفل.

وأوضح مدير المستشفى أن الطفل كان يلهو بالقرب من الحقول المجاورة لمنزله، عندما سقط بشكل عمودي على فرع شجرة، ما أدى إلى هذه الإصابة البالغة، مؤكداً أن حالته الصحية الآن مستقرة، ويخضع للمتابعة الدقيقة داخل المستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الفيوم العام الكيس الصفني محمد عبد الله جراحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية