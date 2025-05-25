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مصرع طالب سقط من أعلى منزل في قنا

08:55 م الأحد 25 مايو 2025

مصرع طالب سقط من أعلى منزل

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قنا- عبد الرحمن القرشي:

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى منزل في قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع طالب إثر سقوطه من أعلى منزل في قرية أولاد عمرو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ح.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا، إثر سقوطه من أعلى منزل في قرية أولاد عمرو مركز قنا، ,انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للتحقيق.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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