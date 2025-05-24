محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بالحسينية

الشرقية – ياسمين عزت:



أوضح محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، أن نسبة التنفيذ لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليون و750 ألف جنيه وصلت حتى الآن إلى 70%، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان جودة الأعمال، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية.



وأشار رئيس المركز إلى أن الأعمال الجارية تشمل توريد أدوات كهربائية وإنارة عامة بالشوارع والطرق الداخلية، ورصف عدد من الشوارع الرئيسية المستشفى، الموقف، حي الزهور، جمال عبد الناصر، وترعة سراج بإجمالي أطوال 2040 مترًا، ورصف شوارع بالإنترلوك بحي الجلاهمة والمكتبات بإجمالي أطوال 1000 متر، ورصف شوارع بحي السنترال ومجمع الخدمات بالإنترلوك بإجمالي أطوال 1000 متر، وميكنة مجلس المدينة في إطار خطة التحول الرقمي، وتطوير معدات الحملة الميكانيكية لتعزيز كفاءة العمل الميداني.



تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.









