العثور على جثة طافية في مياه النيل بقنا

قنا_ عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية طافية على سطح مياه النيل بمنطقة الخزان، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل في منطقة الخزان بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الأربعينيات من عمره تقريبا طافية على سطح مياه نهر النيل بمنطقة الخزان مركز أبوتشت.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.