محافظ الدقهلية يستقبل وزير الرياضة لافتتاح عدد من المنشآت

الدقهلية- رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى إطار زيارته للمحافظة لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الرياضية الجديدة بنطاق المحافظة.

حضر استقبال محافظ الدقهلية لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد أنور العدل، نائب محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الشباب والرياضة جولته داخل المحافظة اجتماع الكيانات الشبابية بديوان عام المحافظة، وحضور رسالة دكتوراه في جامعة المنصورة، وافتتاح ملعب كرة القدم باستاد المنصورة الرياضي وتفقد أعمال إنشاء مركز التعليم المدني، يعقبها افتتاح ممشى نادي الحوار للألعاب الرياضية.

كما سيقوم صبحي، بافتتاح منشآت فرع نادي المنصورة الرياضي الجديد بمدينة جمصة، ووضع حجر الأساس لإنشاء فرع نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة الجديدة.