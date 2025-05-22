ضبط 7 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



ضبطت الأجهزة الأمنية بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في منزل عامل دائرة المركز.



تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في منزل دائرة مركز شرطة جرجا.



وتبين من التحريات قيام "محمد. ا" 35 عامًا عامل بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله الكائن دائرة مركز شرطة جرجا، وتمكنت القوات من ضبط كل من مالك المنزل المذكور، عامر م ح 46 عاما عامل، عماد ا م 38 عاما عامل، محمد ف ا 24 عاما عامل، كرم ع 25 عاما عامل، فهد م 18 عاما عامل، خالد خ 18 عاما عامل، يقيمون جميعًا دائرة المركز.



بالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية، وتم ضبط أدوات الحفر.



أفاد المتهمين بمضمون ما سبق، وبسؤالهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.