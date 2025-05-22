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ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج

10:28 ص الخميس 22 مايو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها أسفل الأنقاض، إثر انهيار سقف وحائط الواجهة الأمامية لمنزل والدها، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفلة أسفل أنقاض منزل دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين إنهيار جزئي عبارة عن إنهيار سقف وحائط الواجهة الأمامية لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية والطين ملك "حسين ا" 40 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات الناحية.

تبين من التحريات أن المنزل يقطنه أسرة سائق توك توك مكونة من 3 أفراد، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج مالك المنزل وأسرته من أسفل الأنقاض وتبين وفاة نجلته الطفلة خديجة البالغة من العمر عامين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

نتج عن الانهيار حدوث تلفيات عبارة عن إنهيار سقف وحائط الواجهة الأمامية للمنزل، وبسؤاله أفاد المالك بمضمون ما سبق وعلل أن سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية، ولم يؤثر الانهيار على المنازل المجاورة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طفلة انهيار منزل سوهاج
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