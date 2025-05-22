وفاة مسن اختناقًا في حريق شقته بالمحلة الكبرى

الغربية- مروة شاهين:

توفي مسن مختنقا جراء حريق شب داخل شقة سكنية بقرية لابشيط التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية لابشيط، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق أسفر عن وفاة رأفت جودة اختناقًا أثناء محاولته إنقاذ نجلته وأطفالها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أتت على محتويات الشقة بالكامل، وأن السبب وراء اندلاع الحريق هو لعب الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.