إعلان

وفاة مسن اختناقًا في حريق شقته بالمحلة الكبرى

12:23 ص الخميس 22 مايو 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

توفي مسن مختنقا جراء حريق شب داخل شقة سكنية بقرية لابشيط التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية لابشيط، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق أسفر عن وفاة رأفت جودة اختناقًا أثناء محاولته إنقاذ نجلته وأطفالها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أتت على محتويات الشقة بالكامل، وأن السبب وراء اندلاع الحريق هو لعب الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة مسن اختناقا اختناق مسن في حريق شقته حريق شقة بالمحلة الكبرى مديرية أمن الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد