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والد إمام عاشور يتقدم بطلب لإنشاء أكاديمية كرة قدم في الدقهلية

10:23 م الأربعاء 21 مايو 2025

والد إمام عاشور يتقدم بطلب لإنشاء أكاديمية كرة قدم

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الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استقبال المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم عاشور متولي، والد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، وشقيقه اللاعب "محمد" بحضور السيد بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، لتقدمهما بطلب لإنشاء أكاديمية كرة قدم داخل مدرسة بمنطقة الحوال بإدارة السنبلاوين التعليمية.

وكشف بيان مديرية التربية والتعليم، أن اللقاء جاء في إطار تعزيز سبل التعاون لإنشاء أكاديمية لكرة القدم بمدرسة الحوال الإبتدائية بإدارة السنبلاوين التعليمية لاكتشاف المواهب الرياضية لأبناء الإدارة الموهوبين.

ولفت البيان إلى أن مدير المديرية أبدى إعجابه بالفكرة، وألمح إلى ضرورة عودة المدرسة للاضطلاع بدورها الإيجابي في تربية النشء وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة في كافة المجالات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في صقل شخصية أبنائنا الطلاب وإكسابهم قيم الانتماء والثقه بالنفس والخبرات الحياتية لينطلقوا رافعين راية الوطن عاليةً خفاقة.

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مديرية التربية والتعليم الدقهلية المهندس محمد الرشيدي إمام عاشور أكاديمية كرة قدم
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