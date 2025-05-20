الحموي والكانينو.. فرحة المزارعين بحصاد مشمش العمار- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حصاد مزارع المشمش بقرية العمار مركز طوخ، لدعم المُزارعين والاطمئنان على وفرة المحصول.

وأشار محافظ القليوبية في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن محصول المشمش بقرية العمار يحظى بإقبال كبير محلياً ودولياً، علاوة على أنها تُعتبر واحدة من أشهر القُرى على مستوى الجمهورية ككُل في زراعة المشمش منذ آلاف السنين.

وتجول "عطية" داخل المزرعة التي تبلُغ مساحتها 2 فدان و20 قيراط، وتعرف على طريقة الحصاد وكمية الإنتاج هذا العام.

وارتسمت الفرحة على وجوه المُزارعين والفلاحين قائلين بأن المحصول هذا العام وفير ولم تشهده قرية العمار منذ سنوات طوال، خاصة الـ 3 سنوات الماضية التي كان المحصول فيها يعاني بسبب التقلُبات الجوية، لكنه لا يكفي طلب المُستهلكين نظراً للإقبال الشديد خاصة مشمش العمار، وتشمل أشجار المشمش بالمزرعة عدة أنواع بمُسميات مُختلفة وأشكال وألوان مُختلفة ويصل عمر الشجرة مايقرُب من 80 عامًا.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة زيادة الرُقعة الزراعية والتوسُع الأفقي والرأسي وإستخدام أحدث التقنيات الحديثة فى الزراعة لتحقيق إنتاجية عالية، مؤكداً أن مُنتج القليوبية خاصة المشمش عليه طلب فى جميع محافظات الجمهورية نظراً لجودته ومواصفاته العالمية.

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المساحة المزروعة لهذا الموسم من ثمار المشمش قد بلغت 338 فدان و17 قيراط، وتتركز زراعة المشمش بمركز طوخ وخاصة نواحي العمار الكبرى ومُنشأة العمار وكفر العمار-برشوم الصغرى كفر الفقهاء-اميای)، وتُعد محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في زراعة المشمش، ومن بين الأصناف المحلية المزروعة بالمحافظة (منتخب العمار الحموى - الكانينو).

وفي خِتام جولته وجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة الزراعة بتقديم كافة الدعم للمُزارعين على مدار الموسم وذلك للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحصول، علاوة على ضرورة عمل برنامج للندوات الإرشادية والحقول الإرشادية على مدار الموسم لتقديم كافة التوصيات الفنية للمزارعين وذلك بالاستعانة بأساتذة من مركز البحوث الزراعية.

جاءت الجولة بحضور محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، والأستاذ إيهاب صالح مدير الإدارة الزراعية بطوخ.