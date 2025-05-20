جرفته الأمواج كيلو متر.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الثلاثاء، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بالقرب من قرية رمسيس بالكيلو 45 بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق شاب يدعى "بلال جمال الدين دسوقي"، 21 سنة، مقيم بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وعثر عليه طافيًا على سطح البحر بعد نحو كيلو متر من موقع الغرق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.