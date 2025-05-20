ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس الموظفين على طريق الإسكندرية الدول

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس يقل موظفين بإحدى الشركات وسيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء بالطريق الساحلي الدولي في الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

نتج عن الحادث الذي وقع صباح اليوم إصابة كل من؛ "شعبان سعيد عبد المنعم، 43 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى؛ أحمد فتحي عبد المنعم 45 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى؛ محمد أحمد جاب الله، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالظهر؛ محمد عبد الحميد إبراهيم السيد، 46 سنة، كسر بالساق اليسرى وكدمة بالرأس؛ سمير صبري خيري، 45 سنة؛ جرح قطعي بالشفاه السفلى وكدمة بالساق اليسرى؛ أحمد حمدي عيد سعد، 35 سنة، كسر مضاعف بالساقين، كسر بالركبة اليسرى، جرح بفروة الرأس".

كما أصيب كل من"طارق علي عبد الحليم، 45 سنة، جرح رضي بالوجه؛ السيد عبد الباسط صبره، 49 سنة، سحجات بالساقين وجرح بالأذن اليمنى والأنف؛ فتحي جمعة محمد، 53 سنة، جرح رضي بالساق اليسرى وجروح بالوجه؛ عبد الحميد عبد العزيز صبحي، 53 سنة، كدمة بالصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر؛ محمد عبد العزيز علي، 42 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى؛

صابر محمد جاويش، 54 سنة؛ كدمة بالصدر وعوارض ارتجاج".

وأصيب كل من " أسامة حسن عباس، 49 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات بالوجه؛ عبد الحميد أنور عبد الحميد محمد، 50 سنة، ألم بالفقارات العنقية، جرح قطعي باليد اليمنى؛ محمد عبد الحميد عبد العزيز، 46 سنة، ألم بالضلوع، اشتباه كسر بالساعد الأيسر؛ نادر محمد سعد، 58 سنة، جروح متفرقة بالجبهة وسحجات بعموم الجسم؛ محمد سعيد محمد،41 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري."

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم قبل كوبري الألمان بالطريق الساحلي الدولي، اتجاه الإسكندرية، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام أتوبيس صغير الحجم تابع لإحدى الشركات وسيارة ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 17 موظفًا وعاملًا كانوا في طريقهم للعمل بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى خاص في منطقة سموحة، لتلقي العلاج اللازم، فيما تسبب الحادث في تلفيات بالأتوبيس والسيارة وارتباك حركة المرور.

تحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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