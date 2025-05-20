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كانوا في طريقهم إلى العمل.. إصابة 17 موظفًا في تصادم أتوبيس وملاكي بالإسكندرية

12:00 م الثلاثاء 20 مايو 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 17 موظفًا وعامل بإحدى الشركات إثر حادث تصادم، صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس وسيارة ملاكي قبل كوبري الألمان بالطريق الساحلي الدولي في الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم قبل كوبري الألمان بالطريق الساحلي الدولي، اتجاه الإسكندرية، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام أتوبيس صغير الحجم تابع لإحدى الشركات وسيارة ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 17 موظفًا وعاملًا كانوا في طريقهم للعمل بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى خاص في منطقة سموحة، لتلقي العلاج اللازم، فيما تسبب الحادث في تلفيات بالأتوبيس والسيارة وارتباك حركة المرور.

تحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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إصابة موظفين الإسكندرية تصادم أتوبيس وملاكي
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