بالصور- محافظ أسوان يناقش مع سفير بولندا الفرص الاستثمارية وزيادة الحركة السياحية

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، سفير دولة بولندا بمصر ميهاو موركوتشينسكى، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي.

واستعرض محافظ أسوان أهم وأبرز الفرص الاستثمارية على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وخاصة فيما يتعلق بتميزها بمنتجات المانجو والتمور والدوم والنباتات العطرية وقصب السكر، إضافة إلى ما يجرى تنفيذه بزهرة الجنوب من مشروعات تنموية وخدمية متنوعة، فضلاً عن قوة ومتانة العلاقة بين مصر وبولندا وهو الذى يظهر جلياً فى التعاون المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والسيد أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا.

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان ينتظرها مستقبل واعد وغدٍ مشرق، وأصبحت محط أنظار العالم لما تمتلكه من مزايا نسبية عديدة، وتوافر الكثير من المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية، علاوة على دعم المحافظة لتمكين المرأة الأسوانية فى مختلف المجالات لما لها من دور أساسي ومؤثر فى الأسرة وفى الحياة الثقافية، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب بولندا الصديق لأسوان للتمتع بالأنماط السياحية المتعددة الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد والرحلات النيلية بين أسوان والأقصر عبر الفنادق العائمة.

ومن جانبه قدم السفير البولندى شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والترحاب التي لمسها من محافظ أسوان، وتعاونه البناء فى السعي لتعزيز العلاقات بين البلدين وهو ما يجعلنا نفخر ونعتز بذلك، مؤكداً على عمق وقوة العلاقات بين مصر وبولندا فى كافة المجالات، حيث يزور المعالم المصرية 20 ألف سائح بولندى أسبوعياً، وسيتم العمل على الترويج والتسويق لمحافظة أسوان لزيادة الحركة السياحية البولندية إليها للاستمتاع بالمقومات والمزارات والمناطق الأثرية بها، وبالتوازى يوجد تعاون بين إحدى الشركات بجمهورية بولندا وشركة مصرية لتوفير صوامع للقمح بسعة 300 ألف طن فى مشروع توشكى الخير باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، وهو ما يساهم بدوره فى تحقيق مزيد من مشاريع التكامل بين الجانبين.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير بولندا الدروع وذلك تقديراًلعلاقات الصداقة بين البلدين.