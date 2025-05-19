الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، حفل مناقشة وتكريم مشروعات تخرج الدفعة ٤٠، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عماد عبدالرازق، عميد كلية الآداب، والأستاذة الدكتورة هبة محمد علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود عبداللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بالقسم

أقيم الحفل في مدرج (و) بمبنى شئون الطلاب بالكلية بالدور الثاني، بحضور كوكبة من أساتذة القسم والكلية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سامي عبدالعال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد غريب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبداللطيف أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالقسم ، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم الكاتب الصحفي احمد عسله مدير تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفى عبد العاطي محمد رئيس قسم المحافظات بجريدة المساء والكاتبة الصحفية ايمان مهني باليوم السابع والمخرجة هند عادل نائب رئيس تحرير موقع بوابة الدولة الإخبارية والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل وقامت بتوجيه الدعوة للطلاب المشاركين للإستضافة عبر برنامج شباب اليوم الذي يذاع علي قناة النيل الدولية بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري

تضم لجنة التحكيم كلا من : الخبير الإعلامي محمد مرعي نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ، د.لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ، والمؤلف والسيناريست الكبير أيمن سلامه، و الناقد السينمائي عماد يسري ، الفنانة إصرار الشريف عضو لجنة مشاهده بمهرجان اسكندريه الدولي للفيلم القصير

شهد الحفل مناقشة مجموعة من مشروعات التخرج التي عكست إبداع الطلاب وتميزهم الأكاديمي والمهني، كما تم تكريم المشاركين والمشرفين تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي.

تشمل مشروعات التخرج (١٣) مشروعا تصنف كالاتي : فئة البرامج التليفزيونية وتضم مجلة بداية start ، وفئة الأفلام الوثائقية وتضم فيلمي ( تراث غالي ومرآة العصور )، وفئة الأفلام الديكور دراما والتي تشمل فيلمي ( مسار آخر وخيوط المصير) ، وفئة الأغلام الروائية القصيرة وتشمل أفلام ( مش بإيدي ، ولا كأنه حصل ، زهور في العتمة ، وجه بلا ملامح ، قيود ، ما وراء الرقم ٧ ، فلسفة نساء ).

وخلال كلمتها أكدت د.هبه محمد علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الاحتفال اليوم هو ثمرة جهد سنوات من التعلم والمثابرة، مشيرةً إلي أن مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون تعكس مستوىً متميزًا من الإبداع والالتزام، ونفخر بكل طالب وطالبة قدموا نموذجًا مشرفًا لما يجب أن تكون عليه المخرجات التعليمية."

كما أبدي د.سامي عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتميز هذه المشروعات مما يعكس تطورًا واضحًا في منهجية البحث والإنتاج الإعلامي لدى الطلاب، وهو ما يمهد الطريق أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا والمساهمة في تطوير المحتوى الإعلامي العربي وفقًا لمعايير علمية ومهنية رفيعة."

وأشاد د.محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالدور المجتمعي الذي تعكسه مشروعات التخرج هذا العام، والتي تطرقت لقضايا بيئية واجتماعية مهمة ، مما ي دليلًا على وعي الطلاب بأهمية الإعلام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة."

من جانبه عبر د. محمود عبداللطيف المشرف علي المشروعات عن فخره الكبير بما حققه طلاب الشعبة من إنجازات هذا العام ، بما أظهروه من احترافية عالية، وابتكارًا واضحًا في تناول الموضوعات، كما أن جهودهم في الإعداد والتنفيذ كانت مثالًا يُحتذى ، مؤكدًا أنهم يمثلون جيلًا جديدًا من الإعلاميين القادرين على صنع الفارق."

يذكر أن ترتيب المشروعات جاء كالتالي : فئة البرامج التليفزيونية :

المركز الأول : برنامج " بداية Start" ( مجلة تليفزيونية)

ترتيب فئة الأفلام الوثائقية :

المركز الأول : تراث غالي

المركز الثاني : مرآة العصور

ترتيب فئة الأفلام ديكيودراما :

المركز الأول : مسار آخر

المركز الثاني : خيوط المصير

ترتيب فئة الأفلام الروائية القصيرة :

المركز الأول : مش بإيدي

المركز الأول مكرر : وجه بلا ملامح

المركز الثاني : قيود

المركز الثاني مكرر : زهور في العتمة

المركز الثالث : ولا كأنه حصل

المركز الثالث مكرر : ما وراء الرقم 7

المركز الرابع : فلسفة نساء

المركز الرابع مكرر : أبعاد غير مرئية.