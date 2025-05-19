كلب مسعور يعقر طفلين شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب طفلان، اليوم الاثنين، بجروح بعد أن عقرهم كلب يُشتبه في كونه مسعورًا، بالقرب من المعهد الديني في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بتعرض طفلين لهجوم من كلب مسعور داخل نطاق المدينة. وبالفحص، تبين إصابة تلميذ يبلغ من العمر 9 أعوام، وآخر يبلغ 13 عامًا، بعدما هاجمهما الكلب وعقرهما في مواضع متفرقة من الجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث، مع التنبيه على الأهالي باتخاذ الحيطة والإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة.