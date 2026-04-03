إعلان

حملة وقائية مكثفة.. تحصين 20 ألف رأس ماشية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:44 م 03/04/2026

تحصين الماشية ضد الجلد العقدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لتعزيز حماية الثروة الحيوانية.

حصاد الأسبوع الأول

أسفرت الحملة التي انطلقت في 28 مارس الماضي عن تحصين 16,085 رأسًا من الأبقار و4,172 رأسًا من الأغنام والماعز، ما يعكس نجاح الحملة في الوصول إلى المربين بكافة مراكز المحافظة.

لجان ميدانية لتغطية القرى والمراكز

وأوضح الدكتور عصام كومي، مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة تتم عبر 41 لجنة وقائية تشمل فرقًا ثابتة ومتحركة تغطي 42 وحدة بيطرية، مستهدفة نحو 80% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، أي نحو 106 آلاف رأس، لضمان رفع المناعة الجماعية ضد الأوبئة.

كما جرى توفير كافة اللقاحات المعتمدة بالتزامن مع أعمال الترقيم والتسجيل والإرشاد لضمان استدامة تنمية المواشي.

دعوة للمربين للتعاون

ناشدت مديرية الطب البيطري جميع أصحاب الثروة الحيوانية بالالتزام بالجداول الزمنية والتعاون مع فرق التحصين، مؤكدًا أن هذا التعاون هو الركيزة الأساسية لتعظيم الإنتاجية وحماية القطيع القومي من مخاطر مرض الجلد العقدي.

كما تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لضمان سلاسة تنفيذ الحملة في جميع القرى والنجوع التابعة للمحافظة: 01005476204.

ختام الأسبوع الاول بحملة بيطري الوادي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد الطب البيطري تحصين الماشية مرض الجلد العقدي الثروة الحيوانية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

