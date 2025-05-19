لأول مرة.. 6 مدارس رسمية لغات متميزة بالإسكندرية| تعرف عليها -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن تشغيل 6 مدارس رسمية لغات متميزة جديدة بـ 6 إدارات تعليمية في سابقة هي الأولى من نوعها مطلع العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة أفضل ومراعاة البعد الجغرافي.

وأوضح مدير المديرية أن المدراس هي: "محمود عباس العتي الجديدة بإدارة المنتزه ثان، والجمهورية الجديدة بإدارة شرق، والرأس السوداء الرسمية لغات بإدارة المنتزه أول، ومجمع الشهداء الرسمي لغات بإدارة الجمرك، ومجمع أرض الدخيلة بإدارة العجمي، وحسن عباس حلمي الرسمية لغات بإدارة برج العرب".

وقال أبو زيد، إن المدارس الرسمية المتميزة لغات هي مدارس رسمية مصرية "تجريبية سابقًا" تقدم تعليمًا مميزًا يختلف عن المدارس الرسمية العامة، وتهدف إلى تطوير مهارات الطلاب بشكل أكبر مع التركيز على اللغات الأجنبية، وتقدم نموذجًا تعليميًّا متميزًا.

وأضاف أن تلك المدارس تهتم بشكل أكبر بتنمية مهارات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة والفعاليات التي تساهم في تطوير الطلاب بشكل شامل، فضلًا عن اهتمام أكبر باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالعمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود للطلاب.