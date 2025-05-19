توريد 189 ألف طن من القمح إلى صوامع الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توريد 189 ألف طن، و175 كيلو من القمح المحلي، إلى الصوامع والشون بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى وصول نسبة التوريد إلى 77% من المستهدف، مؤكداً على انتظام سير عملية التوريد لاستقبال الأقماح من الموردين دون حدوث أي معوقات.

وأكد "الأنصاري"، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة؛ تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة استيفاء الإجراءات الخاصة بالتوريد، وحث المزارعين على تسليم محاصيلهم لصوامع وشون وهناجر المحافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أنّ كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما أكد "الأنصاري"، على عدم تخزين أي كمية من القمح سواء لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، مشيراً إلى أنّ القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لافتاً أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية اتخذت خطوات جادة لدعم مزارعي القمح.

من جانبه، أكد المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الأقماح يتم توريدها بعدد 14 موقعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين، بواقع عدد 3 صوامع هي، صوامع طامية، وصوامع قصر الباسل، وصوامع الفيوم، وعدد 4 هناجر، هي هنجر دمو، وهنجر دانيال، وهنجر تطون، وهنجر طامية، وعدد 7 شون ومركز تجميع، وهى شون سيلا، ومطرطارس، وقلمشاه، والشواشنة، والعزب، وأبشواي، ومركز تجميع جرفس.

وأضاف، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح المحلي لموسم 2025 بالفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة، بلغت نحو 181 ألف و518 فدانًا، منها للائتمان الزراعي 158 ألف و644 فداناً، وأن السلالات التى زرعت هذا العام بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، بني سويف (5) و(7)، ومصر (1) و(3) و(4)، وسخا (95)، وسدس (14) و(15) وجيزة (171).