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ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر فى الشرقية

01:21 م الإثنين 19 مايو 2025

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الشرقية ياسمين عزت

شنت مديرية تموين الشرقية، حملات تفتيشية موسعة لضبط أصحاب الأنشطة التجارية غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفين وتحرير محاضر لهم.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، جرى ضبط 2.5 طن سكر معبأ داخل مخزن مواد غذائية بالعاشر بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3018 جنح ضد صاحب المخزن .

كما ضبطت الحملات 2.5 طن أرز داخل منفذ بيع بالعاشر بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3020 جنح ضد صاحب المنفذ، وتحرير محضرين جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ضد أصحاب محلات بقالة وتم ضبط 3 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن فى الرغيف، كما ضُبط مخبز بلدى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان.

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الشرقية حملات تفتيشية سكر أرز
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