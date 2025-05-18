التزام كامل بالإضراب.. محامو القليوبية يحتجون على ارتفاع الرسوم القضائية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، التزام المحامين بقرار الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة العامة اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، حيث علقت بعض دوائر الجنايات نظر القضايا.



ومن جانبه تابع مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إضراب المحامين اليوم، مشيرا إلى أنه جاء بهدف المطالبة بإلغاء الرسوم الخاصة بارتفاع الرسوم القضائية، والتي تتسبب في أزمات كبيرة للمحامين مؤكدًا أن الإضراب اليوم تضمن عدم مثول المحامين أمام الدوائر القضائية للتأكيد على رفض هذه الرسوم.

من جانبه قال محمد النساج مرشح مقعد بندر بنها لنقابة محامين شمال القليوبية، إن الإضراب شمل دائرتي الجنايات الثالثة والخامسة على خلفية زيادة رسوم التقاضي، مشيرا أن النقابة تقدمت بطلب الإضراب لرئيس المحكمة وتم تأجيل بعض القضايا للنصف الثاني من الأسبوع ودور الانعقاد القادم.