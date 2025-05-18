محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى لفرع نادى المنصورة فى جمصه -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضى فرع مدينة جمصه، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، وذلك قبل حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الخميس المقبل لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية من بينها ملعب الكرة بستاد المنصورة ونادي المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن تلك المشروعات تأتي في إطار توفير خدمات متنوعة ومتميزة بمدينة جمصة.

وتفقد محافظ الدقهلية، مجمع الملاعب ويشمل، ملعبين خماسي، ملعب تنس أرضي، وملعب بادل، وملعب متعدد الأغراض ( سلة، طائرة، يد)، ومنطقة ملاهي لألعاب الأطفال، والممشى الرياضي، والمطعم والكافتيريا، بالإضافة إلى حمامين سباحة، أحدهما نصف أوليمبي، والآخر حمام سباحة للأطفال، ووجه بتركيب انترلوك حول مجمع الملاعب، وذلك كله في إطار الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من النادي بجمصة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات التي تحققها الدولة، وتنفق عليها الملايين، وتعظيم الاستفادة من توفير هذه الخدمات المتنوعة في مدينة جمصه، والترويج لها، لجذب الزوار من مختلف الأرجاء، للإستفادة من هذه الخدمات المتاحة للمواطنين.

استقبل المحافظ خلال زيارته العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، والمهندس مصطفى هندي عضو مجلس الإدارة، والمهندس خيري أحمد مدير فرع النادي بمدينة جمصة.