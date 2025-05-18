"المباراة الأخيرة".. أزمة قلبية تخطف شابًا أثناء اللعب مع زملائه في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء لعب كرة القدم مع زملائه في مدينة المنيا، لتسود حالة كبيرة من الحزن بين الكثيرين بعد إعلان خبر وفاته.

وكان الشاب "حسام محمود" 29 سنة، وصل إلى المستشفى الجامعي بمدينة المنيا، مصاباً بحالة إغماء، إثر سقوطه المفاجئ أثناء لعب مباراة كرة القدم مع زملائه في المنيا.

وبعد توقيع الكشف الطبي على الشاب من قبل الأطباء، تبين وفاته متأثراً بأزمة قلبية حادة، وتوقف في عضلة القلب، وفشلت محاولات انعاشه.

وسيطرت حالة من الحزن بين أصدقاء وأقارب الشاب المتوفى، خاصة أنه محبوب لدى الكثيرين، ومعروف عنه عشق لعب كرة القدم مع زملائه.

وجرى تشييع جنازة الشاب وتأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد الوداع فجر اليوم الأحد، ودفنه بمقابر الأسرة .