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العثور على جثة جنين غير مكتمل النمو داخل دورة مياه مستشفى بالمنوفية

09:39 ص الأحد 18 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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المنوفية - أحمد الباهي:

شهد مستشفى السادات العام بالمنوفية، واقعة مؤسفة، حيث عُثر على جنين غير مكتمل النمو داخل دورة مياه بالمستشفى، وذلك بعد ملاحظة انسداد في الصرف الصحي.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بعثور عاملة نظافة داخل مستشفى السادات العام على جنين غير مكتمل النمو داخل دورة المياه بعد انسداد الصرف.

وباشر فريق من البحث الجنائي التحقيقات، وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة عن وجود سيدة تلقت العلاج بالمستشفى، وبمناقشتها تبين أنها تعرضت لنزيف مفاجئ أدى إلى سقوط الجنين دون وعي منها، نتيجة علاقة غير شرعية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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العثور على جثة جنين المنوفية مستشفى السادات العام
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