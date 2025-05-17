"وقع من الصدمة".. نقل والد عريس البحيرة للمستشفى بعد علمه بوفاة ابنه

البحيرة - أحمد نصرة:

لم يحتمل والد عريس البحيرة صدمة وفاة ابنه الأصغر غرقًا، أثناء محاولته إنقاذ شقيقه الذى قفز بمياه ترعة المحمودية، وتعرض لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كان شاب لقى مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ شقيقه، الذي ألقى بنفسه في ترعة المحمودية عقب خلاف أسري على خلفية إقامة حفل زفافه بقرية سحالي، التابعة لمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص، بغرق شاب يُدعى "علي .ح. خ"، يبلغ 25 عامًا، أثناء محاولته إنقاذ شقيقه الأكبر، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف شهود العيان أن خلافًا نشب بين الأب والابن الأكبر بعدما قرر عدم إقامة حفل لنجله، والاكتفاء بمراسم عائلية لوجود حالة وفاة حديثة بالقرية، احترامًا لمشاعر أهل المتوفى، إلا أن الشاب رفض طلب والده، وأصر على إقامة الحفل.

وفي لحظة انفعال، ألقى العريس بنفسه في مياه الترعة، ليقفز خلفه شقيقه الأصغر في محاولة لإنقاذه، لكنه غرق في المياه، بينما نجا الأخ الأكبر.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

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