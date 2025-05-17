متهمون في 20 قضية.. ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة إسنا، وذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز إسنا حول قيام كل من "خ. ج." (44 عامًا) و"م. ع." (30 عامًا)، والمقيمان ببندر إسنا، بتكوين تشكيل عصابي لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات، مستهدفين فئة الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكثفة أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، ومادة الشابو (الكريستال الأبيض)، ونبات البانجو، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهاتف محمول، وبندقية خرطوش.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن النفس أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامي، كما أقرا باستخدام الهاتف للتواصل مع عملائهما، والمبالغ المالية كحصيلة لعمليات الترويج.

يذكر أن المتهمين لهما سوابق جنائية، وسبق اتهامهما في 20 قضية متنوعة ما بين مخدرات، سلاح، سرقة، واستعمال قوة وفرض سيطرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.