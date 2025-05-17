مصرع طفل غرقًا في ترعة بقرية المساوية بالأقصر



الأقصر- محمد محروس:



شهدت قرية المساوية، عزبة التراكي التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقًا في إحدى الترع القريبة من الأراضي الزراعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج الطفل عمرو أحمد عبد الفتاح برفقة والده في جولة زراعية، قبل أن يسقط في فرع ترعة، ورغم تدخل الأهالي وسرعة انتشاله من المياه، فإن محاولات إنقاذه لم تكلل بالنجاح.

وتم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابع لهيئة الرعاية الصحية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.