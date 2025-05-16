"طائرة ورق" تبرئ سيدة الشرقية من تهمة إلقاء نجل شقيق زوجها من سطح منزل

الشرقية – ياسمين عزت

أصدرت النيابة العامة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، قرارًا بإخلاء سبيل سيدة بضمان محل إقامتها، وذلك لعدم ثبوت أدلة كافية تدينها في واقعة سقوط طفل من أعلى سطح منزل عائلة زوجها.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من العقيد هاني خريبة، مأمور مركز مشتول السوق، الذي تلقى بلاغًا من مستشفى مشتول السوق المركزي يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصابًا بكسر في القدم.

وانتقل فريق من مباحث المركز، بقيادة المقدم محمد أسامة، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب مصطفى العسكري، لإجراء التحريات اللازمة، وتحرر المحضر رقم 4356 جنح مشتول السوق لسنة 2025.

وكشفت التحريات، بعد أخذ أقوال الشهود، أن الطفل كان تغيب عن المنزل لفترة، ما دفع جدته وزوجة عمه للخروج والبحث عنه في الشوارع وبين منازل الجيران.

وأفادت الجدة، بأن زوجة ابنها "زوجة عم الطفل" شاركت العائلة في البحث عنه عندما تغيب، وعند عودتهما إلى المنزل سمع الجميع صوت ارتطام قوي، وبالتحقق من مصدر الصوت، عُثر على الطفل داخل منور المنزل، وبجواره طائرة ورقية كان يلهو بها.

وجرى إلقاء القبض على زوجة عم الطفل، واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، حيث أُحيلت إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها، لعدم وجود أدلة تثبت تورطها في الواقعة.