استخراج جثة ضحية "بئر الآثار" في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، الخميس، ملابسات واقعة اختفاء شاب في ظروف غامضة، حيث تبين مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية سلامون بمركز بسيون، وقيام شركائه بدفنه داخل الحفرة التي سقط فيها، ثم تغطيتها بطبقة خرسانية لإخفاء الجريمة.

وكانت أسرة الشاب "م.ض" (27 عامًا)، قد أبلغت عن تغيبه منذ عدة أيام، ليبدأ فريق بحث من مباحث مركز بسيون تحقيقاته، ويعكف على تفريغ كاميرات المراقبة، التي أظهرت توجهه إلى قرية سلامون برفقة صديق يدعى "م.ر"، وشخص آخر يُدعى "ح.س"، إضافة إلى شقيقين من سكان القرية.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب شارك في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل الشقيقين، إلا أنه سقط داخل الحفرة ولقي حتفه، فقام المتهمون بردم الحفرة وصب طبقة خرسانية فوقها خوفًا من افتضاح أمرهم.

تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة القضية.

اقرأ أيضًا:

قتله خوفهم.. "كنز الموت" قاد ابن "كفر عسكر" إلى حتفه

ردموا عليه بالخرسانة بعد سقوطه في حفرة آثار.. كشف لغز اختفاء شاب بالغربية