ردموا عليه بالخرسانة بعد سقوطه في حفرة آثار.. كشف لغز اختفاء شاب بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية لغز اختفاء شاب من قرية كفر عسكر بمركز بسيون، بعد تغيبه لأيام في ظروف غامضة، حيث تبين مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار وقيام شركائه بردم الحفرة التي سقط فيها وتغطيتها بالخرسانة لإخفاء الجريمة.

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة بسيون بلاغًا من الأهالي باختفاء الشاب "محمد فضل"، 29 عامًا، منذ السبت الماضي. وبإجراء التحريات، تبين أنه خرج برفقة صديقه "محمد. ر. ال"، برفقة شيخ يدعى "حسن. ا. ح" واثنين من الأشقاء من قرية سلامون المحلة، للتنقيب عن الآثار داخل منزل الأخيرين.

وخلال التنقيب، سقط المجني عليه في حفرة عميقة ولم يتمكن رفاقه من إنقاذه، فقرروا التخلص من جثته بردم الحفرة بالتراب وصب الخرسانة عليها لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين، الذين أقروا بتفاصيل الواقعة، ويجري الآن استخراج الجثمان، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.