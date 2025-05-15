عقد استثماري جديد مع شركة كينليد الصينية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عقدًا مع شركة "كينليد للمواد المبتكرة" الصينية، لإقامة مشروع صناعي جديد لإنتاج مواد التغليف داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، تعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل.

يهدف المشروع إلى إنتاج لفائف البولي بروبيلين ثنائية المحور (BOPP)، واللفائف المعدنية، والأغشية الممتدة، والشرائط اللاصقة، والأنابيب الكرتونية، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 مليون طن و165 ألف قطعة و60 ألف رول، على أن يُخصص الإنتاج بالكامل للتصدير. ويوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ليكون بذلك المشروع رقم 18 المُقام داخل المنطقة، بحضور ليفنغ تشن، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُعد إضافة نوعية لمزيج الصناعات المتنوعة في القنطرة غرب، التي باتت تشتهر بصناعة النسيج لكنها تسير أيضًا نحو تنويع قاعدتها الصناعية. ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة بعد توقيع المشروع وصل إلى 564.5 مليون دولار، ما يوفر قرابة 25.3 ألف فرصة عمل.

وأشار جمال الدين إلى أن دخول شركة كبرى بحجم "كينليد" باستثمار ذاتي كامل يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، التي توفر بنية تحتية متقدمة، وحوافز جاذبة، وموقعًا فريدًا بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ما يدعم قدرة المشروعات على التصدير الإقليمي والدولي والمساهمة في تعزيز ميزان المدفوعات المصري.

يُذكر أن شركة كينليد الصينية تأسست عام 2002، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أفلام BOPP وCPP والأفلام المعدنية، وتمتلك قواعد إنتاج كبرى بالصين، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.