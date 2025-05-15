محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم -صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية للموقع المقترح لإقامة احتفالية مرور 100 عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إضافة إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية، معاون المحافظ للمشروعات، وممثلي وزارات السياحة والآثار والثقافة، وعدد من الجهات المعنية، فضلًا عن متطوعين وأعضاء لجنة تنظيم الاحتفالية.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع الحضور الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية التي تهدف إلى إحياء هذا المعلم التاريخي، تخليدًا لذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن قناة السويس خلال الحرب العالمية الأولى. كما تناول الاجتماع خطط تطوير المنطقة المحيطة بالنصب التذكاري، بما يتماشى مع الطابع الحضاري للمحافظة، وبما يعكس أهمية الموقع تاريخيًا وسياحيًا.

ويُعد النصب التذكاري، الذي افتُتح في 3 فبراير 1930، من أبرز المعالم التاريخية على ضفاف قناة السويس. وقد صممه المهندس الفرنسي ميشيل روسبيتز، ونفذه النحات ريموند ديلامار باستخدام الجرانيت الوردي المستورد من إيطاليا.

وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على مقوماتها السياحية المتنوعة، ودمجها ضمن الخريطة السياحية لمصر، من خلال التنسيق مع وزارات السياحة والآثار والثقافة، وهيئة قناة السويس، لتعزيز الترويج للمنطقة كوجهة تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة.

وأكد المحافظ أن الاحتفالية تمثل فرصة مهمة لإبراز الوجه السياحي للإسماعيلية، وجذب الزوار من الداخل والخارج، خاصة من الدول التي شاركت في الحرب العالمية الأولى، مما يعزز فرص التعاون الثقافي والسياحي الدولي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في المنطقة، بهدف رفع كفاءتها واستقبال الزوار، إلى جانب ترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة وتعزيز الانتماء الوطني.