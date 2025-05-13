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عاصفة ترابية تضرب السويس دون تعطيل للملاحة (فيديو وصور)

09:23 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    تأثير العاصفة الترابية
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    عاصفة ترابية تضرب مدينة السويس
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    العاصفة اثرت على مستوى الرؤية الافقية
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    اتربة عالقة ورمال مثارة
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السويس – حسام الدين أحمد:

ضربت محافظة السويس، مساء الثلاثاء، عاصفة ترابية مصحوبة برياح نشطة، أثّرت على مستوى الرؤية الأفقية، دون أن تُعطل حركة الملاحة في موانئ المحافظة.

وأدت الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة، ما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى نحو 3 آلاف متر بالمناطق المفتوحة المحاذية لطريق "القاهرة–السويس"، بحسب مصدر مسؤول بمكتب الأرصاد الجوية في بورتوفيق، بينما كان تأثير العاصفة محدودًا فوق المسطح المائي لخليج السويس.

وأوضح المصدر أن سرعة الرياح تراوحت بين 38 و44 كيلومترًا في الساعة (تعادل 24 عقدة بحرية)، وكانت قادمة من الاتجاه الشمالي الشرقي، دون أن تؤثر على حركة العائمات أو معدلات تداول البضائع بأرصفة موانئ السخنة، الأدبية، بورتوفيق، والزيتيات.

وفي السياق ذاته، بثّت صفحة "مصراوي" عبر موقع "فيسبوك" تسجيلًا مباشرًا يُظهر تأثير العاصفة على مدينة السويس، مع تراجع مستوى الرؤية بفعل الرمال المتطايرة.

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