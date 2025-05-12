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النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بـ13 تلميذة في الوادي الجديد

02:33 م الإثنين 12 مايو 2025

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش الجسدي بتلاميذ مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة.

كشف التحقيقات اتهام معلم في مدرسة لغات فى مدينة الخارجة بالتحرش الجسدي بـ13 تلميذة بالمرحلة الابتدائية من خلال قيام أولياء الأمور بتقديم شكاوي لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

وأكد وصفي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الخارجة، في تصريح خاص لمصراوي، أنه بمجرد تلقي الإدارة شكاوى أولياء الأمور جرى عمل محاضر استماع داخل المدرسة بواقع 13 محضرًا فيما تقدم أولياء أمور بمحضرين اثنين لقسم الشرطة والنيابة العامة.

وأضاف وصفي، أنه بمجرد التحقيق وعمل محاضر الاستماع عن تفاصيل الواقعة تحرر مذكرة مباشرة للعرض على محافظ الوادي الجديد والذي قرر مباشرة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق وما هو جرى اليوم بالفعل.

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