رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة ومحافظ الإقليم لإطلاق مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك لحضور مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، والمقرر عقده بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، في رحاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن وزارة البيئة لها دورًا رائدًا تنفذه وزارة البيئة نحو الارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، من خلال نشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات، وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.

ولفت إلى توسع الوزارة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية.

وفي السياق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش استقبالها إن جامعة كفر الشيخ لها دورًا هامًا في المجال البحثي، والتعليمي، وخدمة المجتمع.