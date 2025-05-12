نائب محافظ الأقصر يترأس ورشة عمل لمناقشة احتياجات ومطالب ذوي الهمم

الأقصر- محمد محروس:

ترأس الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، لمناقشة احتياجات ومطالب ذوي الهمم من الجهات الحكومية المختلفة ووضع رؤية شاملة تستهدف تقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبشكل فعال على مستوى المحافظة، وذلك بمشاركة مسئولي المديريات الخدمية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمحافظة.

أكد نائب المحافظ خلال اللقاء، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لخلق بيئة مواتية لأبنائها من ذوي الهمم واتاحة تمتعهم بكافة حقوقهم وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم وتعزيز دمجهم في المجتمع في جميع المجالات من خلال كافة الحقوق الواردة في قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، موجها بتكليف كل جهة حكومية خدمية بالمحافظة بعمل حصر بما تقدمه من خدمات لذوي الهمم ، وتقديم خطة عمل واضحة بمستهدف واضح ومدد زمنية محددة ، مع التأكيد على محور التوعية بدور الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع وبحقهم في الحصول على الخدمات والمساعدة وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية تجاههم وجعل محافظة الأقصر محافظة صديقة لذوي الهمم .

حضر أعمال الورشة، ممثلين عن جامعة الأقصر، وهيئة الرعاية الصحية ، والتأمين الصحي الشامل ، والصحة ، والتربية والتعليم، والتربية الخاصة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، و العمل، والتأمينات الاجتماعية، وعدد من ممثلي ذوي الهمم، وممثلي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال ذوي الهمم، ومنصة أيادي مصر.