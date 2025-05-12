جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار

المنيا-جمال محمد:

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، استمرار أنشطة القوافل البيئية التنموية المتكاملة للجامعة، والتي تطلقها دورياً لتجوب قرى المحافظة الأشد احتياجاً لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب الخدمات التوعوية والبيطرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيراً أن آخر القوافل التي أطلقتها الجامعة نفذت بقرية بني خيار بمركز أبو قرقاص.

وحرص رئيس الجامعة على لقاء الفرق الطبية قبل توجههم إلى القرية، يرافقه الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أشرف عثمان منسق القوافل المتكاملة بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة الجهود التي تبذلها الفرق الطبية وأعضاء لجان القافلة التنظيمية، في التعامل مع الكثير من الحالات المرضية، وإجراء الرعاية الطبية اللازمة لهم، ورصدها وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج، مؤكداً على تقديم الجامعة كامل الدعم للقوافل وتوفير جميع التسهيلات لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة.

وأوضح الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت أطباء في 11 تخصص طبي مختلف في تخصصات "الأطفال ـ الرمد ـ الروماتيزم ـ العظام ـ الباطنة ـ النساء والتوليد ـ الأنف والأذن والحنجرة ـ الجراحة العامة ـ النفسية و العصبية ـ القلب – المسالك"، وقامت بالكشف الطبي على عدد 570 مواطناً من أهالي القرية، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان، كما تم تنظيم حملة لقياس الضغط والسكر لأهالي القرية، بإشراف وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية، في مقدمتها ندوتين عن التوعية الصحية حاضرها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن: "الفرق بين الحركة الطبيعية عند الأطفال وفرط الحركة وتشتت الإنتباه"، و"مخاطر الاجهزة الإلكترونية على الأطفال"، كما قام طلاب كلية التربية الرياضية بالمشاركة في تنظيم التردد على العيادات.