سائق يشعل النيران في نسيبه بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم سائق على إشعال النيران في صهره مستخدمًا مادة بترولية، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات المصاهرة، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإصابة عامل بحروق متفرقة بالجسم إثر قيام صهره بإشعال النيران فيه، دائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول كامل ك م م 58 عاما عامل مصاب بحروق متفرقة بالجسم ونُقل لمستشفى أخميم المركزي، وطرف ثان أشرف ف ع م 34 عاما سائق .

تمكنت قوات مركز شرطة أخميم من ضبط الطرف الثانى، وأفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الطرف الأول لوجود خلافات حول المصاهرة، وقام الأخير على إثرها بالتوجه له وحال معاتبته قام بالتشاجر معه أمام مسكنه، وتطور الخلاف بينهما بشكل اضطر الطرف الثاني لإحضار عبوة بلاستيكية "جركن" بداخله مادة بترولية بنزين من داخل السيارة الأجرة خاصته تاكسي، و رش كمية من البنزين على الطرف الأول وإشعال النيران به مما نتج عنه إصابته.

كما نتج عن ذلك امتداد النيران للسيارة المشار إليها، وحدوث تلفيات بها عبارة عن احتراق مقدمة السيارة وتم الإطفاء بمعرفة الأهالى.

وأفاد المصاب بمضمون ما تقدم واتهم الطرف الثانى بإحداث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.