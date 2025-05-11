محافظ الدقهلية يتفقد الموقع المقترح لموقف المنصورة الحضاري بسندوب -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، موقف سندوب الحضاري المجمع المقترح، لمتابعة أعمال اللجنة المكلفة بإنهاء إجراءات المشروع والإشراف على التصميمات، والتي تتم بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المالكة للأرض ومع المسئولين بها.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة ملائمة التصميمات للموقع وتحقيقها أكبر استفادة للمكان المخصص للموقف ودراسة وتحديد واختيار المحاور المرورية بشكل علمي مدروس بالتعاون والتنسيق مع مسئولي هيئة الأوقاف وإدارة المرور والإدارة الهندسية، لمنع حدوث أي تكدس مروري.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سيتم إختيار أفضل التصميمات في تنفيذ المشروع أسوة بمشروع موقف السلام الحضاري بمدينة القاهرة، لحل أزمة التكدس والزحام داخل المدينة، وأضاف أنه سيتم تنفيذ مجمع سكني وطبي وتجاري وإداري ملحق بالموقف والمعد بمعرفة هيئة الأوقاف المصرية ومسؤوليها.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الأعمال تجري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف متمثلة في هيئة الأوقاف وبحضور مسؤوليها، وأوضح أن الموقف سيكون نقلة نوعية لمدينة المنصورة، كونه سيقام على مساحة 21 ألف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالموقف والتي ستقام على مساحة 21 ألف مربع.

وأضاف أن الموقف الحضاري الجديد سيكون مجهزا بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، من خلال أبواب إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات للمراقبة، بالإضافة إلى نقطة للحماية المدنية والإسعاف.