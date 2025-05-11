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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

01:14 م الأحد 11 مايو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، داخل منزل الأسرة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "علي.أ.ط"، 20 عامًا، وأشقائه "طه"، 25 عامًا، و"آية"، 35 عامًا، و"حمزة.ر.ث"، 9 أعوام، و "عمر.ر.ث"، عام ونصف، إلى مستشفى سمسطا المركزي، مصابين بمغص و وقيء، و اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بمدينة سمسطا

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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تسمم غذائي بني سويف مركز سمسطا
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