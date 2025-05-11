محافظ المنوفية يصرف مساعدات عاجلة لحالة إنسانية -صور

المنوفية - أحمد الباهى:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين، للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، اليوم الأحد، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

استهل المحافظ لقائه بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من ناحية أشمون تعول طفل يتيم ومراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن من ناحية زنارة بتلا يتضرر من ظهور شروخ بمنزله نتيجة هدم أحد جيرانه المنزل المجاور له دون الالتزام بالاشتراطات الهندسية مما ألحق الضرر به، كما كلف المحافظ رئيس مدينة بركة السبع بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المتواجدة بشارع محروس استجاباً لأهالي المنطقة وحفاظًا على حقوقهم.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بفحص شكوى مواطن بشأن مراجعة مصروفات الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كمشيش بتلا والعرض عليه، كما كلف رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية بدراسة طلب أهالي عزبة الزنارى التابعة لقرية طوخ طنبشا ببركة السبع يلتمسوا إقامة نقطة محول قدرة 200 ك ف لتوصيل خدمة الكهرباء لأهالي العزبة مراعاة لظروفهم المعيشية والإرتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية، أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.