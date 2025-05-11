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العظمى 32.. شواطئ الإسكندرية تنتظر الهاربين من حرارة الجو -صور

11:48 ص الأحد 11 مايو 2025
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    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (1)
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    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (4)
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    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (8)
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    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (3)
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الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسًا حارًا رطبًا إذ تراوحت درجات الحرارة بين 32 للعظمى و20 للصغرى والرطوبة 39%، فيما بلغت سرعة الرياح 13 كيلو متر في الساعة.

واستقرت أمواج البحر المتوسط ما ساهم في رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول والسباحة لكافة الرواد.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن نسب الإشغال على كافة الشواطئ منخفضة، داعية المواطنين إلى استغلال الحر والتوجه إلى البحر لقضاء وقت مميز.

وأضافت إدارة السياحة والمصايف عبر صفحتها على فيسبوك: "مفيش أحسن من البحر يلطف درجة الحرارة شوية.. أخطف لك ساعتين رايقين على البحر.. غير جو و خد طاقة إيجابية تبدأ بيها أسبوعك".

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